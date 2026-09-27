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Adana Sarıçam'da belediyeye ait atık yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

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Adana Sarıçam'da belediyeye ait atık yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait atık yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde devrildi. Yaralanan sürücü, itfaiye personelince araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde atık yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesine ait 38 DB 558 plakalı atık yüklü tır, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, itfaiye personelince araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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