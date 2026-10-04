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Adana Saimbeyli'de saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan sarsıntı yerin 7,99 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA
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