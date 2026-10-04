Adana Saimbeyli'de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu, kısa süreli tedirginlik yarattı

ÜÇÜNCÜ DEPREM

AFAD verilerine göre, saat 19.00'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem daha oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Alınan ilk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı