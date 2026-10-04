Haberler

Adana Saimbeyli'de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu, kısa süreli tedirginlik yarattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD verilerine göre saat 19.00'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki sarsıntı kısa süreli tedirginliğe neden olurken ilk bilgilere göre olumsuzluk yaşanmadı.

ÜÇÜNCÜ DEPREM

AFAD verilerine göre, saat 19.00'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem daha oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Alınan ilk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 75 sitede yayınlandı.
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amasya'da direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı! Sürücünün kediye çarpmamak için direksiyon kırdığı öne sürüldü

Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı! Otomobil ikiye bölündü
Fon soruşturmasında savcılık yazısının detayları ortaya çıktı! 4 ayrı soruşturmada 6 fon mercekte

Başsavcılık yazısının detayları ortaya çıktı! Suç duyurusu tarihi 2024
Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak

Bu iddia doğruysa vay dünyanın haline: Seçimi erteletmek için...
11 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı, 'O bana çarptı' dedi! Aile adalet bekliyor

11 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı, ifadesi 'pes' dedirtti
Sarallarla barışan Sedat Şahin'den ilk sözler

Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti

Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Mahkemeden iflas kararı çıktı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli

Adalı'dan olay sözler: Temizlik tamamlanana kadar...