Adana Saimbeyli'de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu, kısa süreli tedirginlik yarattı

Adana Saimbeyli'de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu, kısa süreli tedirginlik yarattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD verilerine göre saat 19.00'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki sarsıntı kısa süreli tedirginliğe neden olurken ilk bilgilere göre olumsuzluk yaşanmadı.
ÜÇÜNCÜ DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 19.00'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem daha oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Alınan ilk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı