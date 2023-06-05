Adana-Pozantı otoyolunda yolcu otobüsü alev aldı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde seyir halinde alev alan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi. Tahliye edilen yolcular, başka bir otobüsle taşındı.

Adana- Pozantı otoyolunda, Mersin'den Sivas'a giden yolcu otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurarak yolcuları tahliye etti. Bu sırada haber verilen itfaiye ekipleri de olay yerine geldi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüsle yolu çıktı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.