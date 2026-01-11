Haberler

Adana, Osmaniye ve Hatay için kuvvetli sağanak uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Osmaniye ve Hatay'da bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklenildiğini duyurdu. Yağışların, Adana'da yarın akşam, diğer illerde ise salı günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Adana'da, akşam saatlerinden itibaren ise Osmaniye ile Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların, Adana'da yarın akşam, Hatay ve Osmaniye'de salı günü öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
