Adana'nın Yüksek Rakımlı İlçelerinde Kar Yağışı

ADANA'nın yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kırsal mahalleler sabah saatlerinde beyaza büründü. Feke, Aladağ ve Saimbeyli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Belediye ve kara yolları ekipleri, kapanan yolların açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL-Uğur SELÇUK/ADANA,