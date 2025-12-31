Haberler

Adana'nın Yüksek Rakımlı İlçelerinde Kar Yağışı

Güncelleme:
Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Feke, Aladağ ve Saimbeyli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Kapanan yolların açılması için belediye ve kara yolları ekipleri çalışma başlattı.

ADANA'nın yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kırsal mahalleler sabah saatlerinde beyaza büründü. Feke, Aladağ ve Saimbeyli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Belediye ve kara yolları ekipleri, kapanan yolların açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL-Uğur SELÇUK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
