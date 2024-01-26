Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çöp kamyonunda yangın çıktı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çöpe dökülen soba közünden çıktığı değerlendiriliyor.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.
Belediyeye ait çöp kamyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çöplerin bulunduğu kısımda çıkan yangını büyümeden söndürdü.
Yangının çöpe dökülen soba közünden çıktığı değerlendiriliyor.