Adana'nın Sarıçam İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Turunçlu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, söndürme uçağı ve helikopterleri ile arazözler sevk edildi.
Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
