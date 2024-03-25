Adana Saimbeyli'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Saat 13.10'da yaşanan sarsıntının derinliği 7.02 kilometre olarak ölçüldü.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Çevre illerde de hissedilen ve kısa süreli paniğe sebep olan sarsıntıyla ilgili yetkili makamlardan herhangi bir olumsuz bilgi verilmedi. Deprem sonrası Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Karalar, açıklamasında "Saimbeyli ilçemizde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.