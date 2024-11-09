Üye Girişi
Haberler

Adana'nın Pozantı İlçesinde Orman Yangını

Adana'nın Pozantı İlçesinde Orman Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Belemedik Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

Yüksel Güran konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

 Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi
Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti

Bahçeli Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 10-11 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Tuzla, Beykoz, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 10-11 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Kasım Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.