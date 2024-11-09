Adana'nın Pozantı İlçesinde Orman Yangını
Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.
Belemedik Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesi sürüyor.