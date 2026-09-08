Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Doğanalanı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını ??? çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopterleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: AA