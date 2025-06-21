Adana'nın İmamoğlu'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın İmamoğlu'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, 4 ayrı noktada başladı ve bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkisindeki ormanda, gece saatlerinde yangın çıktı. 4 ayrı noktada çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karadan arazözlerle müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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