Adana'nın İmamoğlu'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, 4 ayrı noktada başladı ve bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkisindeki ormanda, gece saatlerinde yangın çıktı. 4 ayrı noktada çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karadan arazözlerle müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel