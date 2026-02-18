Haberler

Adana'nın Feke ilçesinde taşımalı eğitime sağanak engeli

Güncelleme:
Adana'nın Feke ilçesinde sağanak yağış sonrası heyelan riski nedeniyle yarın taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

ADANA'nın Feke ilçesinde sağanak yağışın ardından heyelan riski nedeniyle taşımalı eğitime bir ara verildiği duyuruldu.

Feke Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, sağanak nedeniyle okul servis güzergahlarında meydana gelebilecek heyelan ve kaya düşmesi riskinin devam etmesi nedeniyle tedbir amacıyla yarın taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
