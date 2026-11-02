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Adana'nın Ceyhan ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde dün öğle saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, Yeşilova Mahallesi Camuzağılı mevkisinde şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi Camuzağılı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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