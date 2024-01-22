Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı
Abone Ol
Güncelleme:
Adana'nın Aladağ ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü. Acıman Yaylası mevkisinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışın ardından Toros Dağları'nın büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezinde ise sağanağın ardından güneşli hava etkisini gösterdi.
Adana'nın Aladağ ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Acıman Yaylası mevkisinde gece saatlerinde kar yağışı başladı.
Yağışın ardından Toros Dağları'nın büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı.
İlçe merkezinde ise sağanağın ardından güneşli hava etkisini gösterdi.
Kaynak: AA / Güncel