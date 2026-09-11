Haberler

Adana - Motosiklet, bisikletliye çarptı: 3 yaralı

Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KOZAN'da motosikletin yolun karşısına geçen bisikletliye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

KOZAN'da motosikletin yolun karşısına geçen bisikletliye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. H.S. yönetimindeki 01 AVR 738 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçen bisikletli R.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki H.S. ve arkasındaki M.K.K. ile R.T. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Katliamın nedeni akılalmaz
Sokak ortasında ilişkiye girerken yakalandılar! Cezası ağır oldu

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Bu görüntünün cezası ağır oldu
Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar
İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti

Pes artık! İşte koca Fenerbahçe'yi karıştıran taraftarın ifadesi

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama
Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi
Kentsel dönüşümde sürpriz! Duvarın içinden 25 kilo petek bal çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadı: Oturma odamızda hazine varmış