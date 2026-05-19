Haberler

Adana, Mersin ve Hatay'da 19 Mayıs Coşkusu

Adana, Mersin ve Hatay'da 19 Mayıs Coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ve Saimbeyli, Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Gülnar, Hatay'ın İskenderun ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Etkinliklerde halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri, kortej yürüyüşleri ve ödül törenleri gerçekleştirildi.

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde İsmet Atlı Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende halk oyunları ekibi gösteri yaptı, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Saimbeyli ilçesinde Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi'nde organize edilen programda, öğrenciler şiir okudu, müzik dinletisi ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Mersin

Mersin'in Anamur ilçesinde Çavuşpınarı Parkı'nda kortej düzenlendi.

Türk bayrakları taşıyan öğrenciler ve sporcular, Yeni Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydandaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bozyazı Anadolu Lisesi'nde organize edilen törende de halk oyunları ekibi gösteri yaptı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Gülnar ilçesinde de protokol üyeleri, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, Gülnar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kutlama programına katıldı.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, Atatürk Anıt Alanı'na çelenk bıraktı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü

NATO'ya ait savaş uçakları, İHA'yı anında düşürdü
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı kaybı: 3 günlük yaşam mücadelesine tutunamadı
Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı

Yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı! Kimler var kimler
Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin

Her 19 Mayıs'ta aynı skandal! Türkiye'den Yunanistan'a Pontus tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

Milli yıldızımız Alperen Şengün'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı! Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir

Ne Aziz Yıldırım ne de Ali Koç! Günler sonra hepsinin üstüne geçebilir
Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor

İşte Galatasaray'dan istediği iki isim! Alabilirse takımı uçururlar