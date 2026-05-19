Adana, Mersin ve Hatay'da 19 Mayıs Coşkusu

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde İsmet Atlı Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende halk oyunları ekibi gösteri yaptı, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Saimbeyli ilçesinde Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi'nde organize edilen programda, öğrenciler şiir okudu, müzik dinletisi ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Mersin

Mersin'in Anamur ilçesinde Çavuşpınarı Parkı'nda kortej düzenlendi.

Türk bayrakları taşıyan öğrenciler ve sporcular, Yeni Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydandaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bozyazı Anadolu Lisesi'nde organize edilen törende de halk oyunları ekibi gösteri yaptı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Gülnar ilçesinde de protokol üyeleri, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, Gülnar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kutlama programına katıldı.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, Atatürk Anıt Alanı'na çelenk bıraktı.