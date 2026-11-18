ADANA merkezli 4 ilde suç örgütü Şirinler'e yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında cezaevindekilerin de olduğu 33 şüpheli tutuklandı, 25 kişi adli kontrol şartı, 5 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Suç örgütüyle bağlantılı 7 şirkete kayyım atanırken, yaklaşık 50 milyon lira değerindeki ziynet eşyasına da el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, elebaşılığını Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı, kentte 'Şirinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silahlı tehdit' gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen 89 şüphelinin kimliği tespit etti.

16 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen KOM ekipleri, Adana merkezli 4 ilde belirlenen çok sayıda adrese 11 Kasım'da şafak vakti eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyon kapsamında 47 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 26 firariyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

7 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, 15 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile 251 mermi, çok sayıda dijital materyal ve polis yeleği ele geçirdi. Şüphelilerin banka hesapları bloke edilirken, yaklaşık 21 milyon lira değerindeki 2 ev ve 24 aracına tedbir kararı uygulandı. Ayrıca suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şirkete kayyım atandı, şirketlere ait yaklaşık 50 milyon lira değerindeki ziynet eşyasına da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında cezaevindekilerin de bulunduğu 33 kişi tutuklandı, 25 kişi adli kontrol şartıyla, 5 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı