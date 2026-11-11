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Adana merkezli 4 ilde Aksoylar suç örgütü operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı

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Adana merkezli 4 ilde Aksoylar suç örgütü operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı
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Adana merkezli 4 ilde Aksoylar (Şirinler) suç örgütüne yönelik operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 45 şüpheli yakalanırken cezaevindeki 16 kişiye gözaltı işlemi uygulandı; adreslerde 15 ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Adana merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı ve kamuoyunda "Aksoylar (Şirinler)" olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında Adana merkezli 4 ilde 89 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 45 şüpheli yakalandı, örgütsel ve farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlenen 16 kişiye de gözaltı işlemi uygulandı. Adreslerde ruhsatsız 15 tabanca, 3 av tüfeği ile çok sayıda polis yeleği, fişek ve dijital materyal ele geçirildi.

İkisi yurt dışında olduğu belirlenen firari 28 zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Suç örgütünün Adana başta olmak üzere çeşitli bölgelerde "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahlı tehdit" ve "iş yeri kurşunlama" gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.

Kaynak: AA
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