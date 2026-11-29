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Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çanaklı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA