Adana Kozan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adana'nın Kozan ilçesinde Saimbeyli Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Saimbeyli Caddesi'nde Z.A. idaresindeki 01 AFU 602 plakalı otomobil ile Y.B'nin kullandığı 01 ANR 675 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Y.B. yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA