Haberler

Adana Kozan'da kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala düştü, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala düştü, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde geç saatlerde kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı; yaralılar Cankur ekiplerince çıkarılıp Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala düştü: Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza geç saatlerde meydana geldi. Hüseyin A. (29) yönetimindeki 01 BHZ 585 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Araç sürücüsü ve yanında bulunan Eyüp I. (28) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, Cankur ve Polis ekipleri sevk edildi. Cankur ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis inceleme başlatırken bu sırada bölgeden geçen bir sürücü olay yerine bakarken maddi hasarlı kaza yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 54 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında savcılık yazısının detayları ortaya çıktı! 4 ayrı soruşturmada 6 fon mercekte

Başsavcılık yazısının detayları ortaya çıktı! Suç duyurusu tarihi 2024
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sibel Can'ın çocukluk hali ortaya çıktı! Yıllar içindeki değişimi şaşırttı

Kimse ilk bakışta tanıyamadı! O minik kız Türkiye'nin yıldızı oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi! O anı vatandaş kaydetti

Bakanın yaptığı hareket olay oldu! Vatandaş direkt kamerasını açtı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eğitim öğretim devam edecek

Peş peşe depremler sonrası beklenen açıklama geldi! Okullar tatil mi?
İşte Adana depremlerinin ön raporu! Önce ve sonra toplam 33 artçı sarsıntı

Adana depremleri, dalga dalga gelmiş! Ön raporda dikkat çeken detay
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş

Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Trump'tan nükleer rest! Kim Jong Un'a başka, İran'a başka mesaj

Trump dünyada çekindiği lideri açıkladı: 112 nükleer füzesi var...
Felsefenin öncü ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye doğum gününde hüzünlü veda

Felsefenin öncü ismi Kuçuradi'ye veda