Adana Kozan'da kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala düştü, 2 kişi yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala düştü: Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza geç saatlerde meydana geldi. Hüseyin A. (29) yönetimindeki 01 BHZ 585 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Araç sürücüsü ve yanında bulunan Eyüp I. (28) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, Cankur ve Polis ekipleri sevk edildi. Cankur ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis inceleme başlatırken bu sırada bölgeden geçen bir sürücü olay yerine bakarken maddi hasarlı kaza yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı