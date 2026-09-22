Adana Kozan'da 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü ticari araçla çarpışıp ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ADANA'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ali K. (15) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Varsaklar Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Ali K. yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 BEH 718 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Ali K., metrelerce savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü belgesi bulunmayan Ali K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ali K., ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı