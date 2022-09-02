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Adana haberleri... Adana'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı

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Adana haberleri... Adana'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı

Edinilen Adana gelişmesine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, orman arazisinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, orman arazisinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salbaş Mahallesi'nde ikamet eden 2 kişinin orman arazisinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, zanlıları Hint kenevirlerini sökmeye çalışırken yakaladı.

Ekipler, arazi ve zanlıların evinde 142 kök Hint keneviri ile 2 kilo 970 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İsmihan Özgüven - Güncel

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