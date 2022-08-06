Adana haberi... Adana'da tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınan engelliye esnaf yardım etti Adana haberleri: Adana'nın Seyhan ilçesinde tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınan Sevgi Petek'e esnaf yardım etti. Adana'nın Seyhan ilçesinde tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınan Sevgi Petek'e esnaf yardım etti. Emek Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Sevgi Petek (70) tekerlekli sandalyesinin aküsünün çalındığını fark etti. Durumu öğrenen esnaf Zafer Camgöz, Petek'e yeni bir akü hediye etti. Akülü tekerlekli sandalyesini hastaneye gitmek için kullandığını belirten Petek, "Hastaneye gidecektim akülü sandalyemi torunum dışarı çıkarttı. Çalışmadı, eğildim baktım ki akümü götürmüşler. Zafer kardeşten Allah bin defa razı olsun." dedi. Güncel AA / Mutlu Güney Sevgi Petek Seyhan Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana haberi... Adana'da tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınan engelliye esnaf yardım etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.