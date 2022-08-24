Adana haberi... ADANA'DA BİNANIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

ADANA'da 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Ramazan A. (30), ağır yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoranda çalışan Ramazan A., gece işten eve döndükten sonra iddiaya göre hava almak için balkona çıktı. 3 katlı binanın en üst katında oturan Ramazan A., hava aldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağı düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşen Ramazan A., ağır yaralandı. Alt katta oturan ve düşme sesini duyup, dışarıya çıkan Ramazan A.'nın babası, oğlunun yaralı halde yerde yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yadım istedi. Ağır yaralı Ramazan A., olay yerine sevk edilen ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerine sevk edilen polis ekibi, Ramazan A.'nın evinin balkonu ve düştüğü zeminde inceleme yaptı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.