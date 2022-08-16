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4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, ailesiyle misafirliğe gittiği evin 4. katındaki balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, ailesiyle misafirliğe gittiği evin 4. katındaki balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı.

Belediye Evleri Mahallesi'ndeki yakınlarına ailesiyle misafirliğe giden A.A. (7), henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattaki evin balkonundan zemine düştü.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Belediye evleri mahallesi Çukurova Adana Güncel Haberler

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