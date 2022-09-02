Adana haber! Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu Güncel Haberler Adana haberler: Adana'nın Kozan ilçesinde, ailesinin 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişinin cesedine ulaşıldı. Adana'nın Kozan ilçesinde, ailesinin 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişinin cesedine ulaşıldı. Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki evinden 31 Ağustos'ta ayrılan Bekir Kara'dan (34) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler, baraj yakınındaki çalılık alanda yaptıkları incelemede Kara'nın cesedini buldu. Kara'nın cesedi, olay yerindeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın 112 Acil Çağrı Bekir Kara Kozan Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana haber! Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.