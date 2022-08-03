Adana gündem haberleri | Adana'da 42 tarımsal sulama fıskiyesi çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Adana haberine göre Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, 42 tarımsal sulama fıskiyesi çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, 42 tarımsal sulama fıskiyesi çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozgüney Mahallesi'nde iki kişinin tarlasından 42 sulama fıskiyesi çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu, sulama fıskiyelerini çaldıkları ileri sürülen şüphelilerin Ş.Ç. ve A.B.K. olduğunu belirledi. Zanlılar, operasyonla gözaltına alındı. Güncel AA / İsmihan Özgüven Tufanbeyli Bozgüney Adana Güncel Haberler

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