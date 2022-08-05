Adana haberi! İMAMOĞLU ESENYURT'TA KÜTÜPHANE AÇILIŞINA KATILDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana haberi! İMAMOĞLU ESENYURT'TA KÜTÜPHANE AÇILIŞINA KATILDI

Adana haberler... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Kıraç Şehitler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan, 'Gülten Akın Kütüphanesi"nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

 - Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Kıraç Şehitler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan, ' Gülten Akın Kütüphanesi"nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

İmamoğlu, 'Halk Ekmek Fabrikası'ndan Yerebatan Sarnıcı'na, birçok güzel adımla yol yürüyoruz. Kütüphanelerimizi açıyoruz. Yakın zamanda metrolarımızı, füniküler hatlarımızı, çok daha özel yapılarımızı İstanbullularla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "3 yıl önce kaybettikleri bu seçimin, '1000 kayıp gün' olduğunu tescilli bir biçimde halkımıza anlatıyorlar. Diyorlar ki; 'Bu, bizim için 1000 kayıp gün.' Bir de ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Ama bir avuç insan için 1000 kayıp gün; yani vatandaşlarımız için değil. Vatandaşlarımız için büyük bir kazanım günü. Büyük bir kazanç dönemi" diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının ardından içeride ve dışarıda kendisini izleyen Esenyurtlu çocukları yanına davet etti. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Sezen Aksu'nun bir Gülten Akın şiirinden bestelediği 'Deli Kızın Türküsü" eşliğinde kütüphaneyi gezdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şehitler Mahallesi Ekrem İmamoğlu Gülten Akın Esenyurt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title