Adana haberi! İMAMOĞLU ESENYURT'TA KÜTÜPHANE AÇILIŞINA KATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Kıraç Şehitler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan, ' Gülten Akın Kütüphanesi"nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

İmamoğlu, 'Halk Ekmek Fabrikası'ndan Yerebatan Sarnıcı'na, birçok güzel adımla yol yürüyoruz. Kütüphanelerimizi açıyoruz. Yakın zamanda metrolarımızı, füniküler hatlarımızı, çok daha özel yapılarımızı İstanbullularla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "3 yıl önce kaybettikleri bu seçimin, '1000 kayıp gün' olduğunu tescilli bir biçimde halkımıza anlatıyorlar. Diyorlar ki; 'Bu, bizim için 1000 kayıp gün.' Bir de ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Ama bir avuç insan için 1000 kayıp gün; yani vatandaşlarımız için değil. Vatandaşlarımız için büyük bir kazanım günü. Büyük bir kazanç dönemi" diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının ardından içeride ve dışarıda kendisini izleyen Esenyurtlu çocukları yanına davet etti. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Sezen Aksu'nun bir Gülten Akın şiirinden bestelediği 'Deli Kızın Türküsü" eşliğinde kütüphaneyi gezdi.