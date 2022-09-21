Adana gündem haberi: Aladağ'da öğrencilere siber suçlar anlatıldı Güncel Haberler Adana haberi... Aladağ ilçesinde lise öğrencileri, teknoloji bağımlılığı ve siber suçlar konusunda bilgilendirildi. Aladağ ilçesinde lise öğrencileri, teknoloji bağımlılığı ve siber suçlar konusunda bilgilendirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPL) Toplantı Salonu'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, öğrencilere teknoloji bağımlılığı, bağımlılık ile mücadele etme, siber suçlar, siber suçlardan korunma yöntemlerini hakkında bilgi verildi. Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, şube müdürleri, okul müdürü Salih Tutuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Aydın Jandarma Hisarcık Akören Aladağ Güncel Haberler

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