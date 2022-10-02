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Adana gündem haberi | Adana'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü

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Adana gündem haberi | Adana'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Edinilen Adana gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıkan konteynerde hasar oluştu.

Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıkan konteynerde hasar oluştu.

Maden ocağı işletmesinin Horzum Yaylası'ndaki konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Konteynerde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Kozan Adana Güncel Haberler

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