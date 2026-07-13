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Adana'da orman yangını

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Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, 2 uçak, 3 helikopter ve 50 personelin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. 8 dönüm orman zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana'nın Feke ilçesinde saat 14.00'te çıkan orman yangını, 2 uçak, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve 50 personelin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında 8 dönüm orman zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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