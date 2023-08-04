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Adana Feke'de Orman Yangını Çıktı

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Adana'nın Feke ilçesinde Konakkuran Mahallesi Çavdar mevkinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

ADANA'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

?Feke ilçesi Konakkuran Mahallesi Çavdar mevkinde saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına hem karadan hem havadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

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