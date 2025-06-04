Adana Eczacı Odası Anaokulu Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Adana Eczacı Odası Anaokulu Mezuniyet Töreni Düzenlendi
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Adana Yüreğir ilçesinde bulunan Adana Eczacı Odası Anaokulu, mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencileri için düzenlenen törenle öğrenci belgelerini dağıttı. Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, anaokulunun çocukların eğitimine katkı sağlama amacını vurguladı.

Adana Yüreğir ilçesinde bulunan Adana Eczacı Odası Anaokulu öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.

Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, mezuniyet töreninde, çocukların iyi bir temel eğitim almaları için anaokulunu yaptıklarını söyledi.

Çocukların bu mutlu günlerine ortak olmanın sevincini yaşadıklarını belirten Yalbuzdağ, "Çocuklarımızın geleceğin bilim adamı, doktoru, eczacısı, mühendisi olmalarını, iyi öğretmenlerle yetişmesini, en güzel şekilde eğitim almalarını amaçladık. Böylesine pırlanta gibi çocuklarımızın iyi bir eğitimden geçtiğini görmek, bu okulu yaptırmakla çok isabetli bir iş yaptığımızı bize gösterdi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezuniyet belgelerini alan öğrenciler kep attı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
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