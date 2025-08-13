Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Gökçeköy Mahallesi Kuyualanı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel