Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gökçeköy Mahallesi Kuyualanı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
