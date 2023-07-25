Kısa sürdü ama Adana'yı fena salladı! Vatandaşı sokağa döken deprem anı kamerada

Sabah saatlerinde 5.5 şiddetinde bir depremle sarsılan Adana'da halk büyük panik yaşadı. Bölgede artçılar sürerken vatandaşların yaşadıkları büyük korku güvenlik kameralarına da yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğünde deprem kentte panik yarattı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde ise vatandaşların panik içerisinde kaçıştıkları görülüyor.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye, Mersin ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

BİR DEPREM DAHA OLDU

Sabah saat 9 sularında meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar gerçekleşti. Saat 10.57'de ise Kozan 4.4'lük depremle sarsıldı.

PANİK ANLARI ANBEAN KAMERADA

Depremler kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinden ve işyerlerinden kendilerini sokağa attı. O anlara ilişkin de görüntüler de servis edildi.