Adana'da Zehirli Engerek Yılanı Görüntülendi

Adana'da Zehirli Engerek Yılanı Görüntülendi
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Adana'da Zehirli Engerek Yılanı Görüntülendi
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Adana'nın Kozan ilçesinde Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, havaların ısınmasıyla birlikte bir mahallede görüldü. Yerel bir sakinin cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüler, sıcak havaların etkisiyle yılanların doğada daha fazla görünmeye başladığını gösteriyor.

Zehirli yılan türü Engerek görüntülendi

ADANA - Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte canlanan doğada yılanlar da ortaya çıkmaya başladı, Kozan ilçesinde Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden engerek görüldü.

Sıcaklığın bunaltıcı seviyede hissedildiği Adana'da yazla birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Kozan ilçesine bağlı Akçalıuşağı Mahallesinde Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden olan engerek yılanı görüldü. Su pompası çevresinde görülen yılanı mahalle sakini cep telefonu kamerası ile de görüntüledi.

Mahalledeki bir bahçe yanında çıtırtılardan şüphelenip baktığında yılanla denk geldiğini anlatan yöre sakini Ali Özcanlı, "İnternette baktım mahallede bazı tanıdıklara sordum ve en zehirli engerek yılanı olduğunu öğrendim. Muhtemelen su içmek için indiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Güncel
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