Adana'da yüzme kursunu tamamlayan çocuklar sertifikalarını aldı

Adana'da düzenlenen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Kursu'nu tamamlayan 145 çocuğa sertifika verildi. Vali Yavuz Selim Köşger, proje kapsamında toplam 16 bin çocuğa yüzme eğitimi verildiğini ve bu yıl 25 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yüreğir Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Adana Sosyal Dönüşüm Projesi" kapsamında Atakent Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen kursu tamamlayan 145 çocuk için tören düzenlendi.

Törene katılan Vali Yavuz Selim Köşger, yüzme öğrenen çocuklara sertifikalarını verdi.

Programın sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Köşger, kentte proje kapsamında 16 bin çocuğun eğitim aldığını söyledi.

Köşger, bu yıl 25 bin çocuğa yüzme öğretmeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yüreğir'in özel mahallelerinden 145 çocuğumuza sertifikalarını verdik. Çocuklar ve aileleri mutlu, biz de mutluyuz. Bu çocukların bedenen, ruhen, manen ve madden sağlıklı yetişmesini hedefliyoruz. O hedefi de inşallah gerçekleştireceğiz."

Törende, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, çocuklar ve aileleri ile eğitmenler de yer aldı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
