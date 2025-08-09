Adana'da Yolcu Otobüsünde 5 bin 642 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan operasyonda 5 bin 642 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Güvenlik ekipleri, şüpheli yolcuyu takibe alarak valizinde uyuşturucu buldu.
Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde valizinde 5 bin 642 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği F.Y'yi (28) takibe aldı.
Ekipler, zanlının yolculuk yaptığı şehirler arası yolcu otobüsünü Pozantı ilçesinde durdurarak bagajdaki valizini aradı. Valizde, 5 bin 642 uyuşturucu etkili hap bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel