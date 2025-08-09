Adana'da Yolcu Otobüsünde 5 bin 642 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan operasyonda 5 bin 642 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Güvenlik ekipleri, şüpheli yolcuyu takibe alarak valizinde uyuşturucu buldu.

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde valizinde 5 bin 642 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği F.Y'yi (28) takibe aldı.

Ekipler, zanlının yolculuk yaptığı şehirler arası yolcu otobüsünü Pozantı ilçesinde durdurarak bagajdaki valizini aradı. Valizde, 5 bin 642 uyuşturucu etkili hap bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi

Kocasını bir kadınla bastı! Sonrası kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.