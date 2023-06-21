Adana'da Yolcu Otobüsü Yangını

Ankara'dan Adana'ya seyir halinde olan As Adana firmasına ait yolcu otobüsü, Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir köyü Damlama mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında tamamen yandı ve kullanılmaz hale geldi. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Ankara'dan Adana'ya seyir halinde olan As Adana firmasına yolcu otobüsü, bu sabah Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir köyü Damlama mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında tamamen yandı ve kullanılmaz hale geldi.

Ankara -Adana seferi yapan As Adana firmasına ait 01 AJZ 590 plakalı yolcu otobüsü bu sabah Adana'nun Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir'de bir anda motor kısmından yanmaya başladı. Yolcular kısa sürede otobüsten tahliye edilirken, tamamen yanan otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.