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Adana'da Devrilen Ağaç Polis ve Vatandaşla Kaldırıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yola devrilen ağaç, trafik polisleri ve vatandaşların çabasıyla kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yola devrilen ağaç, trafik polisleri ve vatandaşların çabasıyla kaldırıldı.

Yeşil Bulvar'daki bir ağaç, henüz belirlenemeyen nedenle yola devrildi.

Trafik polislerinin yolda önlem almasının ardından vatandaşlar, testereyle ağacın dallarını kesti.

Polis ve çevredekilerin ağacı kaldırmasıyla ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA
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