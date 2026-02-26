Haberler

Yolun ortasında cep telefonu ile ilgilenen yayaya kamyonet çarptı

Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesinde cep telefonu ile ilgilenen bir yaya, geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da yolun ortasında durarak cep telefonu ile ilgilenen yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 24 Şubat'ta Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün geri manevra yaptığı kapalı kasa kamyonet, yolun ortasında cep telefonuyla ilgilenen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen yaya yaralanırken, elinden düşen cep telefonu da kırıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yayayı ayakta tedavi etti. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
