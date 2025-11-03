Haberler

Adana'da Yeğenini Öldüren Sanığın Yargılamasına Devam Edildi

Adana'nın Karataş ilçesinde, yeğenini tabancayla öldürdüğü öne sürülen A.A. hakkında devam eden yargılamada sanık, olayda öldürme amacının olmadığını savundu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın Karataş ilçesinde yeğenini tabancayla öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, yeğeni Batuhan Bulut'u öldürmekle suçlanan tutuklu sanık A.A. (35) ile avukatlar katıldı.

A.A, savunmasında, "Olayda kimseyi öldürme amacım yoktu. Kesinlikle hedef gözetmedim. Maktul olay anında bana karşı silah çekti." dedi.

Müşteki avukatı ise sanığın, yeğeninin eski eşiyle ilişkisi varmış gibi göstererek "haksız tahrik hükümlerinden" faydalanmaya çalıştığını öne sürdü.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, A.A'nın mevcut halinin devamına, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'nın Karataş ilçesi Meletmez Mahallesi'nde 7 Mayıs 2023'te A.A, iddiaya göre boşandıktan sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle tekrar birlikte yaşamaya başladığı eski eşi C.S'ye sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yeğeni Batuhan Bulut'u silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
