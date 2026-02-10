Haberler

Yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen taksi şoförü: Yayalar da dikkat etmiyor

Güncelleme:
Adana'da trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen 38 sürücüye toplamda 159 bin lira ceza kesildi. Uygulama, dron ile yapılan denetimlerde gerçekleştirildi. Ceza alan sürücüler, kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

ADANA'da trafik ışığı olmayan geçitlerde yayalara yol vermedikleri dronla tespit edilen 38 araç sürücüsüne, toplam 159 bin lira para cezası kesildi. Ceza kesilen taksi şoförü Cüneyt Karaalp "Yol boyunca her taraftan yaya çıkıyor. Yayalar, yaya geçidini kullanmıyor, yolun ortasından geçiyor ve onlar da dikkat etmiyor" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerinde bekleyen ya da karşıya geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama yaptı. Trafiğin yoğun olduğu Bülent Angın Bulvarı'nda yapılan denetimde; yayalara yol vermeyerek vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan sürücüler dron ile tespit edildi. Uygulama kapsamında ihlalde bulunduğu belirlenen 38 araç, denetim noktasının ilerisinde polis tarafından durduruldu. Yaklaşık 1 saat süren denetimde 38 sürücüye toplam 159 bin 314 TL idari para cezası uygulandı.

'CEZAYI MANTIKLI BULUYORUM'

5 bin TL ceza kesilen taksi şoförü Cüneyt Karaalp, "Cezayı mantıklı buluyorum ancak yol boyunca her taraftan yaya çıkıyor. Yayalar, yaya geçidini kullanmıyor, yolun ortasından geçiyor ve onlar da dikkat etmiyor" diye konuştu.

'DENETİMLER SÜRMEYE DEVAM ETSİN'

Yaya geçidinde yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen özel halk otobüsü şoförü Mustafa Talan de "Yaya geriden geliyordu, beklediğini geçerken fark etmedim. İlk defa ceza yiyorum, herkesin kurallara uyması gerektiği taraftarıyım. Denetimler sürmeye devam etsin" dedi. Bölgede 15 yıldır esnaflık yapan Oktay Karakurt ise "Burada çok sayıda kaza meydana geldi, ölenler oldu. Yaralanıp sakat kalanlar da var. Toplu taşımadakiler bu kurallara uymazken, motosiklet sürücüleri zarar görüyor. Denetimlerin sürekli yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

