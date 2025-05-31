Adana'da Yastık İmalathanesinde Yangın: 2 Yaralı

Adana'da Yastık İmalathanesinde Yangın: 2 Yaralı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir yastık imalathanesinde çıkan yangında, 2 kişi binanın 2. katından atlayarak yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yastık imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde, yastık imalathanesinin de bulunduğu 4 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada 2 kişi binanın 2'nci katından atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında imalathanede hasar oluştu.

Binadan atlayan kişilere müdahale eden Ersel Özkaya, gazetecilere, dumanları gördüğü için bölgeye geldiğini söyledi.

Bu sırada 2 işçinin pencerede asılı kaldığını ve daha sonra atladığını belirten Özkaya, yaralı kişilere atletiyle tampon yaptığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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