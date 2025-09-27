Haberler

Adana'da Yangın, Bir Panelvan Küle Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki bir panelvanda çıkan yangın sonucu bir araç kullanılamaz hale geldi, diğerinde hasar oluştu. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edilerek yangın söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir panelvan kullanılamaz hale geldi, diğerinde hasar oluştu.

Sırkıntı Caddesi'nde park halindeki bir panelvanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtaki bir tüpün patlamasıyla alevler park halindeki başka bir panelvana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayda, yangının başladığı araç kullanılamaz hale geldi, diğerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesini ilk kez göreceksiniz: Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak

Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak
Şarkıcı Güllü nasıl öldü? İşte gözlerin çevrildiği kızının ilk sözleri

Şarkıcı Güllü nasıl öldü? İşte gözlerin çevrildiği kızının ilk ifadesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.