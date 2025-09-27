Adana'da Yangın, Bir Panelvan Küle Döndü

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir panelvan kullanılamaz hale geldi, diğerinde hasar oluştu.

Sırkıntı Caddesi'nde park halindeki bir panelvanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtaki bir tüpün patlamasıyla alevler park halindeki başka bir panelvana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayda, yangının başladığı araç kullanılamaz hale geldi, diğerinde hasar meydana geldi.