Adana'da Yağış Nedeniyle Takla Atan Kamyonette 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bozgüney Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Başıbüyük yönetimindeki kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Mustafa Başıbüyük ile eşi Dudu Başıbüyük yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Dudu Başıbüyük, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
