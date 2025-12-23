Haberler

Adana'da uyuşturucu üretilen evin sahibi tutuklandı

Güncelleme:
Adana'nın Pozantı ilçesinde uyuşturucu üretiminde bulunduğu belirlenen evin sahibi M.A, polisin operasyonu sonucunda tutuklandı. Evde yapılan aramada 2 kilo 774 gram esrar, 40 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde uyuşturucu üretildiği belirlenen evin sahibi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenikonacık Mahallesi'ndeki M.A'ya ait evde uyuşturucu üretildiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler yapılan aramada 2 kilo 774 gram esrar, 40 kök kenevir, ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi, M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

