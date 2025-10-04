Adana'da Uyuşturucu Üretim Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

ADANA'da, bir apartman dairesinin yatak odasına özel düzenekli sera kurup Hint keneviri yetiştiren Yüksel D. (34), yakalandı. İfadesinde, "Evi ben kiraladım ancak tanımadığım biri kullanıyor. Uyuşturucu bana ait değil" diyen şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde Yüksel D.'nin uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin apartman dairesine operasyon düzenledi. Daireye giren polis, yatak odasında termal çadır içerisinde sera kurulduğunu belirledi. Adreste arama yapan ekipler, hasat edilmiş 123,42 gram esrar, 6 kök Hint keneviri, 3 şişe sıvı gübre, uyuşturucu üretiminde kullanılan çadır, termometre, aydınlatma sistemi ele geçirdi. Gözaltına alınan Yüksel D., emniyetteki sorgusunda, "Evi ben kiraladım ancak tanımadığım başka biri kullanıyor. Uyuşturucu ve malzemeler bana ait değil. Daireyi kullanan kişi 2 gün önce cezaevine girdi" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yüksel D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.